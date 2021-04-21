Глава Крыма прокомментировал подорожание отдыха на курортах

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал цены на одном из самых популярных курортов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по словам губернатора, большинство путевок в регион были приобретены туристами еще до повышения цен. Тем не менее, он добавил, что некоторые отельеры действительно могли воспользоваться ситуацией и увеличить стоимость проживания.

О проблеме роста стоимости туров высказалась и сенатор Крыма Ольга Ковитиди. Она предложила подумать над государственным регулированием сферы гостиничных услуг и заявила, что картельного сговора отельеров на полуострове нет. Спикер подчеркнула, что в Крыму понимают, что проживание в отелях должно быть доступно путешественникам.

Ранее в апреле Ростуризм уличил российские отели в желании нажиться на туристах. Владельцы гостиниц начали отменять брони в одностороннем порядке для дальнейшей перепродажи по более высоким ценам.