Российские отели уличили в желании нажиться на туристах одним способом

Владельцы гостиниц начали отменять брони в одностороннем порядке для дальнейшей перепродажи по более высоким ценам. В желании нажиться на туристах одним способом российские отели уличили в Ростуризме, передает ТАСС.

По словам замруководителя ведомства Елены Лысенковой, необоснованное завышение стоимости проживания будет пресекаться.

Также Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) подготовит разъяснения для владельцев объектов размещения о возможных штрафных санкциях при нарушении прав потребителя. «Направим это всем гостиничным предприятиям, которые классифицированы и находятся в нашем реестре, для недопустимости такого рода практики», — сообщила эксперт.

Ранее в апреле сообщалось о резком подорожании отдыха в Сочи в связи с закрытием Турции. Как отмечают эксперты, в среднем стоимость поездки на черноморский курорт увеличилась на 50 процентов, при этом некоторые гостиницы подняли цены на 20-100 процентов.