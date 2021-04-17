В Крыму прокомментировали рост цен на отдых

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала РИА Новости рост цен на отдых в регионе, заявив, что картельного сговора отельеров на полуострове нет.

По ее словам, там, где цены выросли, объясняли это по-разному. «В том числе ажиотажным спросом на летний отдых в Крыму и заблаговременным бронированием существенной части номерного фонда», — отметила сенатор.

Она подчеркнула, что в Крыму есть понимание того, что проживание в крымских отелях должно быть доступно людям. Как заявила Ковитиди, спрос рождают потребители с разным достатком, а значит, цены на отели должны быть такими, чтобы все приезжающие в Крым могли реально воспользоваться правом на отдых.

Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов охарактеризовал цены на курортах полуострова двумя словами — «нормальные» и «приемлемые». Спикер Госсовета также добавил, что туристы могут найти жилье разного ценового диапазона — стоимостью от двух до пяти тысяч рублей за ночь.

В апреле россиян пригласили в Крым вместо Турции на майские праздники. По словам главы комитета парламента республики по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, полуостров готовит на майские праздники увлекательные программы, поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут остаться в России и приехать в Крым.