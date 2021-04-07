Россиянам назвали самые популярные отели «все включено» на Черном море

Эксперты российской туриндустрии назвали самые популярные отели на Черном море, работающие по системе «все включено». Список перечислен на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты туристической компании «Русский Экспресс» перечислили лучшие отели на черноморском побережье, где еще остались места на летний сезон. По словам экспертов, сейчас наблюдается высокий спрос на курорты Краснодарского края и Крыма, из-за чего россияне сталкиваются с нехваткой мест в объектах размещения.

Так, например, в Сочи специалисты выделили четырехзвездочный spa-отель «Прометей клуб», недельное проживание в котором обойдется в 80 тысяч рублей на двоих без перелета. Кроме того, в подборку попали гостиницы «Бархатные сезоны», Gamma и Sigma Sirius.

При этом в Анапе эксперты посоветовали выбирать четырехзвездочные Beton Brut Hotel, парк-отель «Лазурный берег», Fioleto Hotel, Moreleto Hotel или «Мореми». А, например, в Крыму представители туроператора выделили гостиницу категории пять звезд Rivera Sunrise Resort Spa.

В заключение специалисты отметили, что большинство россиян выбирают объекты размещения с системой питания «все включено», поскольку это может обойтись гораздо дешевле ежедневных походов в курортные рестораны.

Ранее с россиянами поделились оптимальной стоимостью отдыха на черноморских курортах. Так, самый дешевый вариант девятидневного пакетного тура в Анапу обойдется в 31 тысячу рублей на двоих. Чуть дороже будет стоить отдых в Крыму, где цены стартуют от 38 тысяч рублей.