Власти Крыма оценили стоимость отдыха на полуострове двумя словами

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов охарактеризовал цены на курортах полуострова двумя словами — «нормальные» и «приемлемые». Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Спикер Госсовета также добавил, что туристы могут найти жилье разного ценового диапазона — стоимостью от двух до пяти тысяч рублей за ночь.

Кроме того, Константинов отметил, что регион может принять всех туристов, кто не смог улететь на турецкие курорты. По его словам, в мае-июне полуостров готов разместить до миллиона путешественников, не считая частного сектора.

Помимо этого, председатель Госсовета рассказал, что власти Крыма активно обновляют инфраструктуру. «Здесь колоссальный объем проделанной работы — очень много будет предложено отдыхающим», — так чиновник прокомментировал окончание работ на набережной в городе Саки.

Главной задачей региона Константинов назвал удержание стабильно большого притока туристов.

Ранее в апреле россиян пригласили в Крым вместо Турции на майские праздники. По словам главы комитета парламента республики по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, полуостров готовит на майские праздники увлекательные программы, поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут остаться в России и приехать в Крым.