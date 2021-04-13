Лагеря Крыма примут детей из всех регионов России

Согласно указу главы республики Крым Сергея Аксенова, с 27 мая детские оздоровительные учреждения на территории полуострова начнут принимать отдыхающих из других регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

При этом, по словам Аксенова, лагеря должны быть заполнены не более чем на 75 процентов, а дети и их сопровождающие обязаны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до прибытия в учреждение.

Отмечалось, что прием и размещение отдыхающих будет осуществляться при соблюдении строгих санитарных требований и с учетом развития эпидемиологической ситуации в регионе.

Около года детские лагеря Крыма были закрыты из-за пандемии коронавируса. С июля прошлого года МЦД «Артек» начал принимать только жителей полуострова, а с 29 января этого года первым открылся для ребят из других регионов с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

13 апреля глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк пригласил россиян в Крым вместо Турции на майские праздники и обещал, что на полуострове приготовят увлекательные программы, поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в этот период за границей, могут приехать на крымские курорты.