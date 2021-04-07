На самом популярном курорте России резко выросло число заболевших коронавирусом

В Крыму за прошедшую неделю резко выросло число заболевших COVID-19. Об этом в среду, 7 апреля, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков, сообщает Крымское информационное агентство.

По словам Крутикова, прирост составил около 30 процентов — всего на самом популярном курорте заболели 572 человека. При этом отмечается, что около трети инфицированных граждан не использовали средства индивидуальной защиты.

«30 процентов из заболевших составляют лица старше 65 лет», — добавил чиновник. Вспышки заражения выявлены в Джанкойском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Черноморском, Красноперекопском, Кировском районах.

Тем не менее, средний уровень заболевания COVID-19 в два раза ниже показателей февраля 2020 года. Согласно данным оперштаба, за последние сутки на полуострове выявлено 89 новых случаев коронавируса, всего в России было выявлено 8328 случаев.

7 апреля Турцию признали эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Как отметили эксперты, в последнее время в стране наблюдается новая вспышка заболеваемости COVID-19. Например, во вторник, 6 апреля, зафиксирован очередной рекорд суточного прироста инфицированных — заразились почти 50 тысяч человек.