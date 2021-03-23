Российским детям захотели разрешить отдых за пределами родного региона

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила разрешить отдых российских детей за пределами их родного региона. Об этом говорится в проекте изменений в постановление главного государственного санитарного врача РФ. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Отдых детей за пределами регионов, в которых они проживают, предлагается организовывать с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Кроме того, в Роспотребнадзоре захотели увеличить количество детей в отрядах лагерей с 50 до 75 процентов, а исполнительным властям региона разрешить принимать решение о работе палаточных лагерей, работа которых на данный момент запрещена.

В документе также отмечается, что работа организации отдыха и оздоровления детей допускается без проживания персонала на ее территории и при еженедельном тестировании персонала на коронавирус.

Ранее исследование онлайн-сервиса Tvil.ru показало, что российские туристы массово решили отдохнуть в трех курортных городах Крыма на майских праздниках. Так, по данным аналитиков, путешественники резко заинтересовались жильем в Ялте, Севастополе и Симферополе — спрос по этим направлениям вырос в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.