В Крыму приготовились к массовому наплыву туристов уровня времен СССР

Власти Крыма приготовились побить рекорд турпотока уровня времен СССР. Об этом заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Черняка, массовый наплыв туристов в этом году может побить рекорд за весь постсоветский период.

«В позапрошлом году мы побили рекорд — 7,5 миллиона туристов, в прошлом году было более 6 миллионов. В этом году, если ситуация будет как сейчас, планируем принять около 8 миллионов», — добавил депутат.

Он отметил, что в летний сезон планируется провести несколько масштабных фестивалей, в том числе и международных. Тем не менее их организация будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

Черняк заверил, что курорт подготовился к приему туристов. На полуострове проходит модернизация санаториев и реконструкция инфраструктуры, открываются новые туристические объекты.

Ранее в марте сообщалось о новом, доступным для россиян формате поездок в Крым, предполагающий круизные путешествия на поездах. В рамках круиза путешественникам предложат экскурсионную программу, которая будет меняться в зависимости от предпочтений пассажиров. Туристы смогут выбирать между экологическим, молодежным и этногастрономическим форматами.