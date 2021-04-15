На одном из курортов Крыма сократят подачу горячей воды ради туристов

В одном курортном городе Крыма сократят подачу горячей воды ради комфорта туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила глава Алушты Галина Огнева, со следующей недели в населенном пункте введут новый график подачи горячей воды в преддверии курортного сезона. Для местных жителей подача водоснабжения уменьшится с десяти до пяти часов в сутки.

По словам мэра, такая мера позволит обеспечить отели достаточным количеством горячей воды в летний период. «Мы всех обеспечим водой: и малые, и большие средства размещения. У нас не будет с этим проблем», — уточнила политик на форуме «Открытый Крым».

Ранее в апреле россиян предупредили о подорожании отдыха на полуострове этим летом. Специалисты туристической отрасли отметили, что цены повысятся на 15-20 процентов в связи с выросшими затратами на топливо и тарифами на энергоносители.