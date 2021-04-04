Россиян предупредили о подорожании отдыха в Крыму летом

Представители туристической сферы предупредили россиян о подорожании отдыха в Крыму летом 2021 года, однако пообещали улучшение качества услуг. Слова специалистов приводит ТАСС.

Цены повысятся примерно на 10-25 процентов.

Как рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк, это связано с выросшими ценами на топливо и тарифами на энергоносители. Также окажет влияние на стоимость отдыха увеличение цен на «основные продукты питания».

Генеральный директор отеля Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян пояснил, что в конце года утверждается ценовая политика на следующий год, которая не зависит от внешних факторов. «Базовые тарифы на размещение стали выше на 15-25 процентов в зависимости от категории размещения. Цены на отдых зависят от сезона, уровня загрузки, проводимых на территории мероприятий и наличия специальных предложений», — заключил Саруханян. По его словам, цены выросли в связи с появлением новой инфраструктуры и затратами на обеспечение мер безопасности из-за пандемии.

Рост цен был заложен в тарифы еще в конце прошлого года, заверила председатель Межрегиональной ассоциации малых отелей, владелица гостиницы «Deep Town» в Севастополе Наталия Стамбульникова. При этом исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что в ряде мест цена завышена больше из-за рекордно высокого спроса.

Ранее власти Крыма приготовились побить рекорд турпотока уровня времен СССР. Об этом заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк. По его мнению, массовый наплыв туристов в этом году может побить рекорд за весь постсоветский период.

В марте стало известно о новом, доступном для россиян формате поездок в Крым, предполагающем круизные путешествия на поездах. В рамках круиза путешественникам предложат экскурсионную программу, которая будет меняться в зависимости от предпочтений пассажиров.