В Роспотребнадзоре назвали нестабильной ситуацию с коронавирусом в Крыму

Ситуация с распространением коронавируса в Крыму остается нестабильной, из-за чего ряд массовых мероприятий отменены или переведены в онлайн-формат. Такой ее назвала глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская, сообщает РИА Новости.

«По цифрам заболеваемости мы вернулись к цифрам конца октября месяца. После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъем, темпы прироста — от 3 до 8 процентов, и тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем», — сказала она.

Представитель ведомства напомнила, что введение дополнительных выходных в мае нужно для разобщения людей. Именно поэтому принято решение об отмене массовых мероприятий.

За последние сутки в Крыму зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии заболели COVID-19 40,5 тысячи человек, 1221 из которых скончался от осложнений. В больницах на сегодняшний день находится 1458 пациентов.