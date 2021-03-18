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Путин оценил отмену запретов в Крыму словами «нельзя считать, что все закончилось»

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин оценил перспективу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, в том числе в Крыму, и заявил, что при отмене запретов необходимо руководствоваться требованиями санитарных врачей. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности республики в четверг, 18 марта, сообщил «Интерфакс».

«Нам нельзя считать, что все закончилось. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов и, исходя из этих требований, планировать отдых детей и отпускной сезон», — отметил глава государства, отвечая на вопрос об ослаблении ограничений на полуострове для организации детского отдыха и летних отпусков.

По его словам, на данный момент ситуация с COVID-19 в России лучше, чем во многих других странах мира, в том числе в Европе, — в частности, за счет начала массовой вакцинации населения.

Ранее в марте глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян отказаться от поездок за границу во время майских праздников. Попова порекомендовала гражданам провести праздничные дни внутри страны.

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