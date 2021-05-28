В России выявили 9252 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 9252 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 5 044 459. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

9252 новых случая коронавируса выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (3274), Санкт-Петербурге (840) и Московской области (746). Меньше всего — в Еврейской автономной области (2) и Магаданской области (5).

За сутки умерли 404 человека, всего с начала пандемии — 120 406.

Суточный показатель выздоровлений составил 9385, общий — 4 661 234.