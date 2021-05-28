Иммунолог оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19 в беседе с радио Sputnik.

По его словам, тем, кто уже перенес коронавирус, спустя полгода имеет смысл сделать вакцинацию, поскольку это увеличит шансы избежать повторного заражения и поможет преодолеть постковидный синдром. Специалист добавил, что согласно исследованиям датских ученых, постковидное состояние преодолевается лучше, если человек получает полную дозу вакцины, то есть оба компонента.

«У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, "ошметки" от коронавируса циркулируют в организме, провоцируют все время микроочаги воспаления», — сказал врач. Он отметил, что после вакцинации уровень антител подскакивает, и они «чистят» организм от чужеродных белков вируса.

Ранее вирусолог Александр Семенов сравнил иммунитет у привившихся и переболевших COVID-19 и пришел к выводу, что вакцина действует эффективнее, чем сформированный иммунитет после болезни. По мнению специалиста, вакцина действует эффективнее, так как распространяется на большее количество штаммов, захватывая общее для всех видов вируса.



