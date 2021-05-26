Россия
 
Последние новости
Полковник опустил глаза на совещании с Шойгу и попал под расследование
Захарова обвинила Запад в спекуляциях о «руке Москвы» в Белоруссии
В Минске указали на рост активности разведслужб НАТО у границ Белоруссии
Премьер-министр Польши призвал сплотиться против «Северного потока-2»
Красный Крест попросил у России «Спутник V»
Россиянин жестоко избил 11-летнего мальчика на детской площадке и попал на видео
РЖД запустят беспилотные поезда
Опубликовано фото Романа Протасевича в форме «Азова» с пулеметом
Названы люди с особой защитой против коронавируса
Новости партнеров

Вирусолог сравнил иммунитет у привившихся и переболевших COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вирусолог Александр Семенов сравнил иммунитет у привившихся и переболевших COVID-19 и пришел к выводу, что вакцина действует эффективнее, чем сформированный иммунитет после болезни. Об этом он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда».

По мнению специалиста, вакцина действует эффективнее, так как распространяется на большее количество штаммов, захватывая общее для всех видов вируса. Если же человек подхватил определенный штамм и заболел, то он также может переболеть снова, если заразится другим штаммом коронавируса.

«Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому в данном случае прививка, как ни странно, сформирует иммунитет более эффективный с точки зрения защиты», — описал Семенов разницу между иммунитетами.

Врач также указал на то, что даже после вакцинации или после того, как человек переболел коронавирусом, он обязан носить маску, так как, контактируя с окружающей средой, он может быть переносчиком возбудителей вируса.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России выявили 154 образца ранее не описанных штаммов коронавируса. Он отметил, что новые мутации будут изучаться.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Почему после прививок иммунитет эффективнее, чем у переболевших ковидом
Обнаружена разновидность коронавируса неизвестного происхождения
Солдата обвинили в мятеже из-за слов об опасности вакцин