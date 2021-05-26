Вирусолог сравнил иммунитет у привившихся и переболевших COVID-19

Вирусолог Александр Семенов сравнил иммунитет у привившихся и переболевших COVID-19 и пришел к выводу, что вакцина действует эффективнее, чем сформированный иммунитет после болезни. Об этом он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда».

По мнению специалиста, вакцина действует эффективнее, так как распространяется на большее количество штаммов, захватывая общее для всех видов вируса. Если же человек подхватил определенный штамм и заболел, то он также может переболеть снова, если заразится другим штаммом коронавируса.

«Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому в данном случае прививка, как ни странно, сформирует иммунитет более эффективный с точки зрения защиты», — описал Семенов разницу между иммунитетами.

Врач также указал на то, что даже после вакцинации или после того, как человек переболел коронавирусом, он обязан носить маску, так как, контактируя с окружающей средой, он может быть переносчиком возбудителей вируса.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России выявили 154 образца ранее не описанных штаммов коронавируса. Он отметил, что новые мутации будут изучаться.