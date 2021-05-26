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Солдата обвинили в мятеже из-за слов об опасности вакцин

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Фото: Matthew Tower / Reuters

Канадского солдата обвинили в мятеже из-за слов об опасности вакцин против коронавируса и призывов к сослуживцам препятствовать их распределению. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Ладислас Кендереси (Ladislas Kenderesi), резервист из Онтарио, обвиняется в подстрекательстве к мятежу и «скандальном поведении, неподобающем офицеру». Сообщается, что в декабре 2020 года Кендереси принял участие в акции протеста против коронавирусных ограничений. На митинг мужчина пришел в военной форме, заявил собравшимся о том, что вакцины «смертоносны», после чего призвал других военнослужащих не подчиняться приказам, связанным с распределением препарата.

После митинга Кендереси был освобожден от своих обязанностей, а 12 мая военная полиция предъявила ему обвинения. Обвинения в мятеже достаточно редки в Канаде, последний раз они были предъявлены несколько десятилетий назад, отмечает газета. По этой статье мужчине грозит тюремное заключение, вплоть до пожизненного.

Ранее сообщалось, что бельгийский военный Юрген Конингс пригрозил напасть на вирусолога Вана Ранста, который консультирует правительство по вопросу противодействия коронавирусу, а после подался в бега. Мужчину разыскивает полиция и армия: перед тем, как скрыться, он украл с военной базы целый арсенал оружия — гранатомет, пистолет-пулемет, пистолет и бронежилет. Власти считают, что Конингс может быть опасен не только для себя, но и для других — вероятно, он не сдастся без боя или даже нападет на кого-то.

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