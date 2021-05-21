Канадская бомбардировщица угощала солдат кексами с каннабисом во время учений

Летчица-бомбардировщица канадских вооруженных сил Челси Когсуэлл (Chelsea Cogswell) обвиняется в распространении наркотиков и ядовитых веществ из-за того, что она подавала кексы с каннабисом артиллерийскому подразделению во время учений по боевой стрельбе. Об этом сообщает портал CTV News.

Военнослужащей предъявлено 18 обвинений, включая восемь пунктов обвинения в применении ядовитого вещества, девять пунктов — в нарушении порядка и дисциплины и один пункт — в недостойном поведении. Солдаты артиллерийского подразделения ничего не подозревали о психоделическом составе кексов, которыми их угощала Когсуэлл, когда дежурила в столовой.

В судебных документах говорится о внезапном появлении паранойи, усталости, обезвоживания и замешательства среди солдат, которые пробовали угощения. «Несколько пострадавших солдат не смогли должным образом провести учения по безопасному обращению с оружием и взрывчатыми веществами», — говорится в судебном протоколе.

Когсуэлл служила в регулярных войсках с июня 2011 года и, по словам представителя канцелярии генеральной прокуратуры, остается военнослужащей до сих пор.

Это первый случай подобного обвинения в канадских войсках. Военный трибунал планируется начать в августе в Нью-Брансуике.

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