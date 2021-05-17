Темнокожего судью перепутали с преступником и заковали в наручники

Полицейские в Ванкувере перепутали темнокожего судью с преступником. Об этом сообщает канадское издание Global News.

81-летний Селвин Ромилли, ставший первый темнокожим судьей Верховного суда провинции Британская Колумбия и вышедший на пенсию несколько лет назад, рассказал, что он шел по набережной, когда к нему подошли пять полицейских. Офицеры по ошибке приняли его за разыскиваемого 40-50-летнего темнокожего мужчину, которого подозревали в нападении на прохожих.

Полицейские сообщили Ромилли, что его внешность совпадает с полученными ими ориентировками, и надели на него наручники «из опасений за собственную безопасность». После установления личности бывшего судью отпустили. Ромилли назвал инцидент постыдным и призвал полицию разбираться, прежде чем бездумно заковывать людей в наручники. После происшествия перед бывшим судьей извинился мэр города, назвавший задержание проявлением «системного расизма».

Расизм остается серьезной проблемой и в соседних с Канадой США. Так, президент страны Джо Байден заявлял, что белые расисты — это главная террористическая угроза внутри США. Американский лидер назвал сторонников превосходства белой расы и членов ку-клукс-клана «самыми опасными людьми в США». Политик подчеркнул, что сторонники этих взглядов — «душевнобольные и опасные люди». По его словам, новая администрация изучит влияние бывших военных и полицейских на рост популярности этого движения.