Полиция США убила шесть человек спустя сутки после приговора по делу Флойда

В США сотрудники полиции во время исполнения своих служебных обязанностей убили еще шесть человек спустя сутки после того, как суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Associated Press.

В числе новых жертв американских правоохранителей оказались мужчина в Эскондидо, Калифорния, который ранее часто привлекался к ответственности за правонарушения, 42-летний американец из восточной части Северной Каролины, неизвестный мужчина в Сан-Антонио, а также еще один человек, убитый в том же городе в течение нескольких часов после гибели первого. Скончались в результате действий полицейских и 31-летний мужчина из центрального Массачусетса, а также 16-летняя девочка из Колумбуса, штат Огайо.

Уточняется, что некоторые убийства произошли во время расследования серьезных преступлений. Смерть последней девушки, 16-летней афроамериканки Макайи Брайант, попала на нагрудный видеорегистратор полицейского. На кадрах видно ссору нескольких афроамериканок. Одна из них сбила с ног другую, после чего, не реагируя на приказы полицейского лечь на землю, побежала с ножом на третью девушку в розовом. Тогда офицер выстрелил в нападавшую.

21 апреля присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор будет оглашен примерно через восемь недель.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был арестован 25 мая 2020 года возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Утверждается, что он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 9 апреля 2021 года в ходе судебных разбирательств пульмонолог Мартин Тобин подтвердил, что смерть была вызвана действиями Шовина.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США летом 2020 года. Протестующие обвинили в смерти Флойда полицейских, а также заявили о несправедливом отношении к темнокожим в стране.

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