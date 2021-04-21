Мир
 
Последние новости
Путин прокомментировал план госпереворота в Белоруссии и устранения Лукашенко
Путин раскрыл смысл внешней политики России
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Путин пообещал построить скоростную магистраль до Урала за три года
Рыбаки поймали 271-килограммового тунца в четыре раза крупнее среднего
Путин назвал главное условие доступности жилья
Негигиеничный поступок пассажира попал на видео и возмутил пользователей сети
Путин объявил о необходимости запуска «Северного широтного хода»
Пожизненно отстраненный российский футбольный судья предложил сжечь его заживо
Samsung изобрела бронированный смартфон
Новости партнеров
Прослушать новость

Убийство 16-летней афроамериканки полицейскими попало на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Момент убийства 16-летней афроамериканки Макайи Брайант попал на нагрудный видеорегистратор полицейского. Видео происшествия опубликовал независимый Братский орден полиции (FOP) в своем Twitter.

На кадрах видно ссору нескольких афроамериканок. Одна из них сбила с ног другую, после чего, не реагируя на приказы полицейского лечь на землю, побежала с ножом на третью девушку в розовом. Тогда офицер выстрелил в нападавшую.

Инцидент произошел в американском городе Колумбус, штат Огайо во вторник, 20 апреля. По версии семьи погибшей, именно Брайант вызвала полицейских из-за ссоры девушек возле ее дома.

Полицейские объяснили свои действия тем, что пытались защитить девушку. После выстрела сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на призывы мэра города к спокойствию, у здания полиции начали собираться протестующие.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Убившие 16-летнюю афроамериканку полицейские объяснили свои действия
В США 16-летнюю афроамериканку застрелил прибывший на ее вызов полицейский
Бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда