Убийство 16-летней афроамериканки полицейскими попало на видео

Момент убийства 16-летней афроамериканки Макайи Брайант попал на нагрудный видеорегистратор полицейского. Видео происшествия опубликовал независимый Братский орден полиции (FOP) в своем Twitter.

На кадрах видно ссору нескольких афроамериканок. Одна из них сбила с ног другую, после чего, не реагируя на приказы полицейского лечь на землю, побежала с ножом на третью девушку в розовом. Тогда офицер выстрелил в нападавшую.

Инцидент произошел в американском городе Колумбус, штат Огайо во вторник, 20 апреля. По версии семьи погибшей, именно Брайант вызвала полицейских из-за ссоры девушек возле ее дома.

Полицейские объяснили свои действия тем, что пытались защитить девушку. После выстрела сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на призывы мэра города к спокойствию, у здания полиции начали собираться протестующие.