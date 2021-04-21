Мир
 
Последние новости
Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
В России предсказали появление вакцины от коронавируса в виде капель
Роскомнадзор потребовал снять ограничения на посты с гимном России
В Турции заявили о переговорах по новой закупке российских С-400
Аналог Су-57 ВВС США получил «несравнимый» радар
Алиев пригрозил Армении решить вопрос с Зангезурским коридором «при помощи силы»
Россияне поверили в будущее своей экономики
Глава МИД Турции собрался посетить Москву для обсуждения возобновления полетов
Навальный согласился на капельницы с глюкозой
Новости партнеров
Прослушать новость

Бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

Перейти в «Мою Ленту»
Дерек Шовин
Дерек Шовин
Фото: Reuters

Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Об этом сообщает РИА Новости.

Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства. Экс-полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор ему будет оглашен через восемь недель.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был арестован 25 мая 2020 года возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Утверждается, что он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 9 апреля 2021 года в ходе судебных разбирательств пульмонолог Мартин Тобин подтвердил, что смерть была вызвана действиями Шовина.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США летом 2020 года. Протестующие обвинили в смерти Флойда полицейских, а также заявили о несправедливом отношении к темнокожим в стране.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Чернокожее сообщество надавило на Байдена в Овальном кабинете
Эксперты в суде высказались о причине смерти Джорджа Флойда
Судья снял одно обвинение с задушившего Джорджа Флойда полицейского