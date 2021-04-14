Чернокожее сообщество надавило на Байдена в Овальном кабинете

Чернокожие законодатели во время продолжительного заседания в Овальном кабинете Белого дома во вторник, 13 апреля, оказали давление на президента США Джо Байдена, чтобы он выполнил ряд предвыборных обещаний. Об этом сообщает The Washington Post.

Они призывали его увеличить разнообразие своей администрации, увеличить финансирование учебных заведений, которые обслуживают чернокожих студентов, и принять серьезные меры в отношении жестокости полиции.

Встреча, которая продлилась два часа вместо запланированного одного, отразила важность отношений для обеих сторон. Отмечается, что встреча в Белом доме привлекла внимание к вопросам, по которым чернокожие избиратели будут судить о президентстве Байдена.

Лидеры чернокожих демократов выразили надежду, что они смогут повлиять на администрацию Байдена после того, как во время президентства республиканца Дональда Трампа, по словам политиков, их в значительной степени отстранили от дел, а их общинам был нанесен огромный ущерб в результате пандемии коронавируса, подчеркивает издание.

Встреча с чернокожими законодателями проходит на фоне резонансных судебных процессов. Так, 9 апреля стало известно, что смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда была вызвана действиями полицейского Дерека Шовина. Такой вывод в ходе состоявшегося 8 апреля судебного заседания озвучил пульмонолог Мартин Тобин (Martin Tobin).

46-летний Флойд был арестован 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Утверждается, что он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США летом 2020 года. Протестующие обвинили в смерти Флойда полицейских, а также заявили о несправедливом отношении к темнокожим в стране.