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Полицейский принял страйкбольный пистолет за настоящий и застрелил подростка

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Фото: Julio Cortez / AP

Полицейский в Мэриленде принял страйкбольный пистолет за настоящий и застрелил 16-летнего подростка. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По информации телеканала, в полицию поступили два звонка о мужчине, который вел себя подозрительно и держал нечто похожее на пистолет. Прибывший на место полицейский рассказал, что мужчина был вооружен чем-то, напоминающим нож и пистолет, оказал сопротивление и был застрелен. Позже было установлено, что «подозрительным мужчиной» оказался 16-летний подросток Пэйтон Хэм, а его пистолет был не настоящим, а страйкбольным.

Один из очевидцев рассказал следователям, что Хэм направил на полицейского пистолет, после чего тот открыл огонь и ранил подростка. Другой свидетель сообщил, что после первого выстрела Хэм вытащил нож и попытался подняться. Тогда полицейский велел Хэму бросить нож, после чего еще раз выстрелил в подростка. Полицейский вызвал скорую, но подросток скончался в больнице. Сам полицейский ранен не был, его отстранили от работы на время следствия.

Ранее сообщалось, что полицейские застрелили чернокожего мужчину Данте Райта в его машине в Миннеаполисе. В полиции инцидент назвали случайностью: офицер полиции намеревался применить свой электрошокер, но по ошибке сделал выстрел из огнестрельного оружия. Убийство Райта спровоцировало массовые беспорядки, грабежи и вандализм. Для разгона собравшихся полиция применила слезоточивый газ. В городе для обеспечения порядка также привлекли Национальную гвардию.

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