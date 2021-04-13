Полиция в США назвала случайностью убийство чернокожего

Полицейские штата Миннесота (США) назвали случайностью убийство чернокожего мужчины в машине в городе Бруклин-Сентер, после чего там начались массовые протесты. Об этом пишет The New York Times.

Как заявил начальник управления полиции Бруклинского центра Тим Ганнон, офицер полиции намеревался применить свой электрошокер, но по ошибке сделал выстрел из огнестрельного оружия. «Это был случайный выстрел, который привел к трагической смерти мистера Райта», — заявил он.

Сотрудник полиции, чье имя не раскрывается, отправлен в административный отпуск. Гэннон уточнил, что автомобиль погибшего Данте Райта (Daunte Wright) остановили из-за просроченной регистрации. Полиция также показала видео с нагрудной камеры офицера, на кадрах запечатлена короткая схватка между мистером Райтом и полицейскими, прежде чем произошел выстрел, его публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что полицейские застрелили чернокожего мужчину в его машине в Миннеаполисе и спровоцировали массовые беспорядки, грабежи и вандализм. Для разгона собравшихся полиция применила слезоточивый газ. В городе для обеспечения порядка также развернули Национальную гвардию.

Убитый — 20-летний Данте Райт — ехал на машине с девушкой, когда его остановили полицейские. По словам родных, стражам порядка не понравился освежитель для воздуха. Полиция же утверждает, что в отношении водителя был действующий ордер на арест. В Райта выстрелили, когда он решил уехать с места. Автомобиль проехал еще несколько кварталов и остановился, врезавшись в другую машину. Молодого человека признали скончавшимся на месте.