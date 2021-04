В США заметили подъем внутреннего терроризма

Количество инцидентов в США, связанных с внутренним терроризмом, достигло нового максимума, главным образом за счет сторонников белого превосходства, антимусульманских и антиправительственных экстремистов. На это обратила внимание газета The Washington Post, проанализировав данные Центра стратегических и международных исследований (The Center for Strategic and International Studies, CSIS).

«Больше всего беспокоит то, что количество внутренних террористических заговоров и атак является самым высоким за последние десятилетия», — сказал Сет Джонс (Seth Jones), директор проекта базы данных CSIS, беспартийной вашингтонской некоммерческой организации, специализирующейся на вопросах национальной безопасности. «Американцам так важно понять серьезность угрозы, прежде чем она усугубится», — добавил он.

Согласно анализу, такой всплеск отражает растущую угрозу в резком подъеме внутреннего терроризма в 2020 году на фоне последних 25 лет. Отмечается, что правые экстремистские атаки и заговоры значительно затмевают атаки и заговоры крайне левых сил, а также приводят к большему количеству смертей. Так, с 2015 года правые экстремисты были причастны к 267 заговорам или нападениям, в результате которых погиб 91 человек. В то же время нападения и заговоры, приписываемые сторонникам крайне левых взглядов, привели к 66 инцидентам, в результате которых погибло 19 человек. При этом пик числа всех случаев внутреннего терроризма в стране пришелся на 2020 год.

Жертвами атак стал широкий слой американского общества, включая чернокожих, евреев, иммигрантов, представителей ЛГБТК, азиатов и других цветных людей. Кроме того, отмечается, что за последние шесть лет десятки религиозных учреждений, включая мечети, синагоги и церкви для чернокожих, а также клиники для абортов и правительственные здания подвергались угрозам, сожжению и обстрелам.