Мир
 
Последние новости
Задержанного губернатора Пензенской области заподозрили в многомиллионной взятке
Последние гонки сезона в биатлоне перенесли из-за шторма
Руководившего школьным кружком россиянина заподозрили в растлении учениц
22-летняя серфингистка погибла от удара молнии
Санкт-Петербург возглавил список регионов России по росту преступности
Стало известно о задержании шести человек по делу губернатора Пензенской области
Японская АЭС «Онагава» после сильного землетрясения оказалась повреждена
Экс-министр финансов США назвал экономическую политику страны худшей за 40 лет
Макгрегор назвал Нурмагомедова плюшевым мишкой
Экс-глава разведки США «стал президентом» и пошутил над падением Байдена
Новости партнеров
Прослушать новость

Протесты против ненависти к азиатам прошли в США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото:Damian Dovarganes / AP

Протесты против ненависти в отношении людей азиатского происхождения прошли в городах США после недавней стрельбы в Атланте (штат Джорджия). Об этом сообщает NBC News.

Как отмечает телеканал, люди массово вышли на улицы по всей стране — от Сан-Франциско до Питтсбурга. По словам одного из участников акции в Чикаго, он не просто выражает поддержку семьям жертв, но и надеется предотвратить подобные случаи в будущем. «Для многих людей в нашем сообществе это первый раз, когда мы можем выразить свой страх и гнев», — отметила Сандра О из Питтсбурга.

По данным исследования Stop AAPI Hate, в течение последнего года в США было выявлено около 3800 случаев проявления ненависти в отношении людей азиатского происхождения.

21-летний американец Роберт Аарон Лонг устроил массовую стрельбу в окрестностях города Атланта в штате Джорджия 17 марта. Он расстрелял азиатские массажные салоны, убив восемь человек. Считается, что преступление совершено именно на почве расовой ненависти.

Среди всех жертв только один не был женщиной, из восьми погибших шестеро — азиатского происхождения, в том числе четверо — из Южной Кореи.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
People across U.S. protest anti-Asian hate following deadly spa shootings
Американец расстрелял три спа-салона и убил восемь человек
В США при стрельбе в трех спа-салонах погибли семь человек