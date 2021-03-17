Американец расстрелял три спа-салона и убил восемь человек

Американец устроил массовую стрельбу в окрестностях города Атланта в штате Джорджия. Он расстрелял азиатские массажные салоны, убив восемь человек. Полиция подозревает, что у преступления есть расовая подоплека, сообщает Axios.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в результате погони. СМИ называют имя и возраст задержанного: это 21-летний Роберт Аарон Лонг. Опубликованные записи с камер наблюдения подтверждают, что во всех трех местах присутствовал именно он. В расследовании участвует ФБР.

Среди всех жертв только один не был женщиной, из восьми погибших шестеро — азиатского происхождения, четверо — из Южной Кореи. Из-за беспокойства о возможных мотивах расовой ненависти власти штата сообщили, что усиливают присутствие полиции в районах проживания сообществ из стран Азии.

О стрельбе в массажных салонах Атланты стало известно ранее 17 марта. Первоначально не было известно, связаны ли нападения на салоны между собой.