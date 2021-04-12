Всего один человек вышел на митинг в защиту жизней белых в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Участники «Марша в защиту жизней белых» должны были собраться около «Башни Трампа». В группе мероприятия в Telegram состоят около 2,5 тысяч людей. Тем не менее в назначенное место пришел только один человек в маске, который отказался представиться. Он рассказал представителям СМИ о статистике, которая, по его мнению, свидетельствует о том, что количество белых граждан, ставших жертвами преступлений со стороны темнокожих, значительно превышает количество афроамериканцев, пострадавших от рук белого населения.

В то же время к месту проведения митинга для того, чтобы выразить свое недовольство, пришли около двух десятков представителей движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») и несколько антифашистов. Для охраны мероприятия были привлечены примерно двадцать полицейских.

Ранее протестующие в США забросали снежками здание иммиграционной службы Сиэтла. Видеозапись опубликовал репортер Брендан Гутеншвагер на своей странице в Twitter. Как сообщает The New York Post, это были активисты движения Black Lives Matter. Демонстранты бросали снежки в стеклянные стены, затем они заложили снегом вход в здание, заблокировав дверь.