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Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Фото: ERIN SCOTT / Reuters

Движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») выдвинули на Нобелевскую премию мира. С подобной инициативой выступил депутат норвежского парламента Петтер Эйде, передает газета The Guardian.

По его словам, движение стало неотъемлемой частью «общемировой борьбы против расовой дискриминации» и смогло привлечь интерес к данной теме по всему миру. Парламентарий отметил, что, несмотря на беспорядки и погромы, которыми сопровождались протесты BLM в США и других странах, большинство акций проходили мирно. Он подчеркнул, что большая часть инцидентов была спровоцирована действиями полиции или противниками митингующих.

В 2020 году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН. Как отмечается, награду организация получила за усилия по борьбе с голодом и вклад в улучшение условий для достижения мира в районах, затронутых конфликтом. Кроме того, комитет оценил вклад ВПП в предотвращение использования голода как оружия во время войн и конфликтов.

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