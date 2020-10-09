Нобелевскую премию мира дали за борьбу с голодом

Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН. Об этом говорится на сайте Нобелевского комитета.

Как отмечается, награду организация получила за усилия по борьбе с голодом и вклад в улучшение условий для достижения мира в районах, затронутых конфликтом. Кроме того, комитет оценил вклад ВПП в предотвращение использование голода как оружия во время войн и конфликтов. За свои достижения она получит 9 миллионов шведских крон (свыше 1 миллиона долларов).

Всемирная продовольственная программа, основанная в 1963 году, — крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая борется с голодом и содействует продовольственной безопасности. В 2019 году ВПП оказала помощь почти 100 миллионам человек в 88 странах.

В 2019-м премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Он стал лауреатом «за усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности, за решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с Эритреей».

Годом ранее Нобелевскую премию мира за борьбу с сексуальным насилием получили врач-гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге и правозащитница из Ирака Надя Мурад.