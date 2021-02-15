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Активисты BLM забросали снежками здание иммиграционной службы в США

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Протестующие в США забросали снежками здание иммиграционной службы Сиэтла. Видеозапись опубликовал репортер Брендан Гутеншвагер (Brendan Gutenschwager) на своей странице в Twitter.

Как сообщает The New York Post, это были активисты движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»).

Демонстранты бросали снежки в стеклянные стены, затем они заложили снегом вход в здание, заблокировав дверь. Протесты также прошли в Портленде, где протестующие забросали снежками направлявшихся к машинам полицейских и разбили окна в кафе и медицинской клинике. Отмечается, что это помешало патрульным отвечать на звонки. Издание уточняет, что за этим не последовало никаких арестов.

Ранее в январе сообщалось, что движение Black Lives Matter (BLM) выдвинули на Нобелевскую премию мира. С подобной инициативой выступил депутат норвежского парламента Петтер Эйде. По его словам, движение стало неотъемлемой частью «общемировой борьбы против расовой дискриминации» и смогло привлечь интерес к данной теме по всему миру.

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