Стало известно об отказе Трампа отозвать захвативших Капитолий протестующих

В телефонном разговоре с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что протестующие больше заботились о результатах выборов, чем Маккарти. О том, что Трамп отказался отозвать захвативших Капитолий протестующих стало известно CNN.

«Ну, Кевин, я думаю, что эти люди больше расстроены из-за выборов, чем ты», — сказал Трамп.

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Маккарти настаивал на том, что бунтовщики были сторонниками Трампа, и умолял тогдашнего президента отозвать их. По словам нескольких республиканцев, знакомых с ситуацией, Трамп и Маккарти громко кричали друг на друга. Разъяренный Маккарти сказал Трампу, что протестующие врываются в его офис через окна.

В итоге телефонный разговор между политиками ни к чему не привел. Трамп был не намерен успокаивать мятежников, даже несмотря на то, что законодатели умоляли его вмешаться.

13 января Маккарти признал ответственность президента Трампа за штурм Капитолия.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к мятежу и направили в Конгресс резолюцию о его импичменте. 9 февраля в Сенате начался второй процесс в отношении Трампа. 14 января Палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения президента США от должности после окончания срока предпринимается впервые.