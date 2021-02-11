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Байден высказался о процессе импичмента Трампу

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Фото: Doug Mills / Getty Images

Президент США Джо Байден рассказал, что не следит за процессом по импичменту бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом политик отметил, что смотрит связанные с этой темой новости и не исключил, что в процессе «кто-то может изменить свое мнение».

9 февраля в сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он уже не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.

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