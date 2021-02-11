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На процессе по импичменту Трампу попросили убрать детей от телевизоров

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Фото: U.S. Senate TV / Reuters

Обвинители на процессе по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу попросили телезрителей убрать детей от экранов телевизоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы настоятельно призываем родителей и учителей внимательно следить за тем, что молодые люди смотрят, и, пожалуйста, будьте с ними, если уж вы разрешаете им смотреть», — сказал главный обвинитель, член палаты представителей Джейми Раскин.

Он пояснил, что в ходе процесса будут транслироваться кадры «внушающего беспокойство насилия».

Ранее сообщалось, что Трамп расстроился после просмотра телетрансляции слушаний об его импичменте в сенате. Он был недоволен работой своей команды и выразил крайнее разочарование тем, как контрастировали сухие и технические аргументы его юристов с эмоциональным выступлением обвинителей из палаты представителей

9 февраля в сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он уже не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.

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