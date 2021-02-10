Стало известно о планах Трампа после импичмента

Бывший президент США Дональд Трамп намерен вернуться к активной политической деятельности после окончания процедуры его импичмента. Об этих планах стало известно газете Politico.

Источники в окружении бывшего лидера страны рассказали, что Трамп хочет усилить свои позиции в Республиканской партии. Как пояснил бывший сотрудник предвыборного штаба бывшего главы Белого дома, сейчас Республиканская партия вновь сплачивается вокруг экс-главы государства.

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При этом, как отмечает издание, сам Трамп уверен в том, что будет оправдан сенатом, и по итогам разбирательства лишь усилит свои позиции в партии. Его бывшие помощники полагают, что процесс импичмента пока что оказался скорее ему на руку. В том числе он вызвал волну возмущения среди рядовых членов партии.

Сторонники Трампа считают, что импичмент позволяет бывшему президенту вычислить «перебежчиков» и принять против них меры. При этом возмущение рядовых членов партии лишь усиливает поддержку Трампа.

Издание подчеркивает, что Трамп намеренно не делает никаких важных заявлений, пока продолжается разбирательство в сенате. Один из бывших помощников Трампа предположил, что бывший американский лидер таким образом пытается продемонстрировать безразличие к происходящему в Конгрессе.

Ранее сенат США признал конституционность процесса по импичменту Трампу. Всего по итогам голосования 56 сенаторов согласились с тем, что процедура импичмента соответствует основному закону страны, 44 законодателя высказались против. При этом проголосовавшие против республиканцы дали понять, что намерены добиться оправдать бывшего президента. Для вынесения импичмента Трампу необходимо получить 67 голосов в сенате.

9 февраля в сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.