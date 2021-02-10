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Сенат США признал конституционным импичмент Трампа

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Фото: Reuters

Американский сенат признал конституционность процесса по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Всего по итогам голосования 56 сенаторов согласились с тем, что процедура импичмента соответствует основному закону страны, 44 законодателя высказались против. Процесс продолжится в среду, 10 февраля.

При этом проголосовавшие против республиканцы дали понять, что намерены добиться оправдать Трампа. Для вынесения бывшему президенту импичмент, необходимо получить 67 голосов в сенате.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.

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