Большинство американцев поддержали запрет Трампу занимать госдолжности

Большинство американцев (56 процентов) поддержали вынесение импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу и запрет для него занимать какие-либо государственные должности. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на опрос, проведенный аналитической компанией Ipsos.

В то же время 43 процента жителей страны выступили против данной инициативы. Участники опроса также ответили на вопрос о том, в какой партии больше радикально настроенных экстремистов: 42 процента респондентов заявили, что в Республиканской партии, а 25 процентов — в Демократической партии.

Ранее сообщалось, что американские законодатели могут приостановить процедуру импичмента Дональда Трампа вечером 12 февраля, если она продлится до этого времени. Адвокат Трампа Дэвид Шон попросил законодателей о приостановке разбирательства из-за необходимости соблюдать шаббат.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые. Предполагается, что процесс по импичменту Трампа в сенате Конгресса США начнется 8 февраля.