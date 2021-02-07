В США подсчитали ущерб от заявлений Трампа и беспорядков в Вашингтоне

Заявления экс-президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах и последующие массовые беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне обошлись налогоплательщикам в 519 миллионов долларов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на записи расходов федеральных и местных властей.

«Траты росли ежедневно, поскольку государственные структуры на всех уровнях были вынуждены задействовать бюджетные средства для реагирования на действия Трампа и его сторонников. Расходы включали судебные пошлины по десяткам исков, усиление охраны членов избирательных комиссий в ответ на угрозы, восстановительные работы после мятежа 6 января у Капитолия», — отмечает издание.

Так, на развертывание сил Национальной гвардии в Вашингтоне было выделено 480 миллионов долларов, на обеспечение безопасности инаугурации нового президента Джо Байдена — 28 миллионов. Еще два миллиона долларов потратили на судебные разбирательства и обеспечение безопасности членов избирательных комиссий, пишет The Washington Post.

Ранее сообщалось, что американские законодатели могут приостановить процедуру импичмента в отношении Трампа вечером 12 февраля, если она продлится до этого времени. Адвокат политика попросил законодателей о приостановке разбирательства из-за необходимости соблюдать шаббат.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших президентских выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.