Штурмовавший Капитолий в костюме викинга захотел дать показания против Трампа

Американец Джейкоб Ченсли, который штурмовал Капитолий в костюме викинга, захотел дать показания против бывшего президента США Дональда Трампа в ходе слушаний по его импичменту. Об этом сообщил Associated Press адвокат участника беспорядков Альберт Уоткинс.

По словам защитника, Ченсли пока не разговаривал ни с кем из членов сената. При этом адвокат подчеркнул, что, по его мнению, очень важно, чтобы сенаторы выслушали тех, кто оказался подвержен подстрекательствам со стороны экс-президента.

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Уоткинс также рассказал, что ранее его клиент был «чрезвычайно поражен» Трампом, однако теперь чувствует разочарование из-за отказа политика помиловать участников штурма Капитолия перед своим уходом с поста президента. «Он почувствовал себя так, словно президент предал его», — пояснил адвокат.

Как отмечает Associated Press, поддерживающие импичмент Трампа политики могут попытаться использовать показания его сторонников в ходе процесса. Помимо Ченсли, к настоящему времени еще как минимум четыре участника атаки на Капитолий, которым были предъявлены обвинения в связи с беспорядками, заявили о том, что «выполняли приказы Трампа».

Ранее Ченсли уже заявлял, что чувствует себя обманутым бывшим американским президентом.

Ченсли запомнился своим внешним видом во время беспорядков: на нем была меховая шапка с рогами, его лицо было раскрашено в цвета американского флага, а в руках он держал копье. После штурма ему предъявили обвинения в хулиганстве, насильственном проникновении и незаконном нахождении в помещениях на территории Капитолия. Юрист мужчины попросил Трампа помиловать его, однако тот этого не сделал. В настоящее время Ченсли заключен под стражу и ожидает суда.

Известно, что ранее Ченсли неоднократно принимал участие в митингах в поддержку Трампа. Сам себя он называл «шаманом QAnon» (конспирологического интернет-сообщества).

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.