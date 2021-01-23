Штурмовавший Капитолий в костюме викинга почувствовал себя обманутым Трампом

Американец Джейкоб Ченсли, который штурмовал Капитолий в костюме викинга, признался, что почувствовал себя обманутым бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет LadBible со ссылкой на адвоката мужчины Аля Уоткинса.

По словам юриста, его подзащитный сожалеет, что дал обмануть себя. Ченсли также подчеркнул, что просто выполнял призыв американского лидера выйти на митинг. «Давайте свернем месяцы лжи, искажений, ужасающих инсинуаций и гиперболических речей нашего президента, призванных разжечь, разозлить, мотивировать», — сказал адвокат.

Ченсли запомнился тем, что во время беспорядков был одет в меховую шапку с рогами и раскрасил лицо в цвета американского флага. После штурма ему предъявили обвинения в хулиганстве, насильственном проникновении и незаконном нахождении в помещениях на территории Капитолия. Юрист мужчины попросил Трампа помиловать его.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли.