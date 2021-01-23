Мир
 
Последние новости
Новый преемник Меркель раскрыл взгляд на отношения с Россией
Врач рассказал о самой опасной мутации коронавируса
Мужчина купил морковь и выиграл 12 миллионов рублей
В Совфеде назвали условие для признания апартаментов жильем
Французам порекомендовали молчать и не пользоваться телефонами
Трамп пообещал найти себе новое занятие
Бункер с двумя ржавыми кроватями выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей
Друзья отпраздновали день рождения кошки и попали в больницу
В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Штурмовавший Капитолий в костюме викинга почувствовал себя обманутым Трампом

Перейти в «Мою Ленту»
Джейкоб Ченсли
Джейкоб Ченсли
Фото: Stephanie Keith / Reuters

Американец Джейкоб Ченсли, который штурмовал Капитолий в костюме викинга, признался, что почувствовал себя обманутым бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет LadBible со ссылкой на адвоката мужчины Аля Уоткинса.

По словам юриста, его подзащитный сожалеет, что дал обмануть себя. Ченсли также подчеркнул, что просто выполнял призыв американского лидера выйти на митинг. «Давайте свернем месяцы лжи, искажений, ужасающих инсинуаций и гиперболических речей нашего президента, призванных разжечь, разозлить, мотивировать», — сказал адвокат.

Ченсли запомнился тем, что во время беспорядков был одет в меховую шапку с рогами и раскрасил лицо в цвета американского флага. После штурма ему предъявили обвинения в хулиганстве, насильственном проникновении и незаконном нахождении в помещениях на территории Капитолия. Юрист мужчины попросил Трампа помиловать его.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Capitol Rioter Who Wore Horned Hat Feels He Was ‘Duped’ By Donald Trump
Илон Маск высмеял штурмовавших Капитолий сторонников Трампа
Штурмовавшего Капитолий «викинга» арестовали
Прокуроры заявили о планах штурмовавших Капитолий убить конгрессменов