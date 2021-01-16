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Прокуроры заявили о планах штурмовавших Капитолий убить конгрессменов

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Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Участники беспорядков в Вашингтоне 6 января намеревались «захватить и убить выборных должностных лиц». Об этом говорится в ходатайстве федеральных прокуроров, сообщает The New York Times.

Речь идет о деле против жителя Аризоны Джейкоба Энтони Ченсли, также известного как Джейк Анджели, участвовавшего в протестах в костюме викинга. «Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Ченсли в Капитолии, говорят о том, что намерение мятежников заключалось в том, чтобы схватить и убить избранных должностных лиц», — говорится в документе.

Однако, по словам исполняющего обязанности федерального прокурора Майкла Шервина, на данный момент нет прямых доказательств того, что участники штурма Капитолия планировали захват или убийства членов конгресса.

Ченсли стал известен благодаря своей одежде, которую он носил во время беспорядков у Капитолия. Он надел меховую шляпу с рогами и раскрасил лицо цветами американского флага. После митинга Ченсли предъявили обвинения в хулиганстве, насильственном проникновении и незаконном нахождении в помещениях на территории Капитолия.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли.


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