В США завели около ста уголовных дел из-за захвата Капитолия

Около ста уголовных дел заведено по факту захвата Капитолия в Вашингтоне. Об этом заявил исполняющий обязанности федерального прокурора Майкл Шервин, сообщает РИА Новости.

По его словам, открыты досье на примерно 300 подозреваемых. «У нас есть 98 уголовных дел, большинство из них федеральные дела по обвинению в тяжких преступлениях, и 275 открытых досье, так что к концу дня их будет больше 300», — отметил Шервин.

В свою очередь, представитель ФБР Стивен Дантуоно заявил, что в Вашингтоне было задержано более 100 человек и определено более 270 подозреваемых.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.