Ультраправым перечислили биткоины перед штурмом Капитолия

Более 500 тысяч долларов в биткоинах были перечислены на виртуальные кошельки, принадлежащие ультраправым активистам, примерно за месяц перед штурмом Капитолия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Chainalysis, разрабатывающей программное обеспечение и предоставляющей услуги в области кибербезопасности.

Деньги были перечислены 8 декабря на 22 электронных кошелька от программиста из Франции, который на данный момент уже умер, сообщается в блоге компании. Раскрывать его личность не стали.

Сумма переводов составила 28,15 биткоинов (около 522 тысяч долларов на тот момент). Из них 13,5 биткоинов (около 250 тысяч долларов) получил лидер одной из ультраправых группировок Ник Фуэнтес (Nick Fuentes). Отмечается, что он присутствовал на митинге сторонников Дональда Трампа перед беспорядками и был замечен рядом с Капитолием, когда они начались. Также установлено, что в числе получателей есть стример Итан Ральф (Ethan Ralph) и организация VDARE, выступающая против иммиграции в США.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



