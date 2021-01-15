Ультраправых заподозрили в намерении сорвать инаугурацию Байдена

Ультраправые экстремисты намерены сорвать инаугурацию Джо Байдена. Об этом пишет The Washington Post.

По утверждению властей, подстрекательство действующего президента Дональда Трампа своих сторонников к штурму Капитолия «стимулировало общенациональное экстремистское движение сорвать передачу власти избранному президенту и яростно оспаривать законность выборов в течение нескольких месяцев и, возможно, лет».

Правоохранительные органы предупредили, что в ходе возможных протестов ультраправые могут использовать оружие и взрывные устройства. Отмечается, что с воскресенья силовики отслеживают онлайн-призывы к митингам в городах по всей стране.

Исполнительный директор SITE Intelligence Group Рита Кац рассказал изданию, что сторонники Трампа перешли от лозунга «Мы должны выиграть» к слогану «Эта борьба будет долгой». Аналитики компании, которая отслеживает экстремистские группы и поддерживающие их информационные площадки, утверждают, что большинство групп, участники которых отметились при погроме в американской столице, сходятся во мнении, что из борьба будет продолжаться и после 20 января, когда власть перейдет Байдену.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил о большом количестве угроз в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена. В частности, бюро обеспокоено большим количеством разговоров о возможных мероприятиях в этот день, в том числе и о вооруженных протестах в Вашингтоне и столицах штатов по всей стране.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.