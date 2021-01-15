В США арестовали первого военнослужащего по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщает The Hill.

Согласно данным американского издания, Джейкобу Фрэкеру, который служит в нацгвардии штата Виргиния в звании капрала, были предъявлены обвинения в проникновении на запрещенную территорию и хулиганском поведении. Отмечается, что Фрэкер стал первым военным арестованным в связи с штурмом протестующими Капитолия.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил о большом количестве угроз в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена. В частности, бюро обеспокоено большим количеством разговоров о возможных мероприятиях в этот день, в том числе и о вооруженных протестах в Вашингтоне и столицах штатов по всей стране.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.