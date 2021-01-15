ФБР заявило о множестве угроз в преддверии инаугурации Байдена

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил о большом количестве угроз в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена. Его слова на брифинге по безопасности мероприятия передает РИА Новости.

В частности, бюро обеспокоено большим количеством разговоров о возможных мероприятиях в этот день, в том числе и о вооруженных протестах в Вашингтоне и столицах штатов по всей стране. В частности, опасения вызывает возможность проявления насилия на этих шествиях. Рэй подчеркнул, что ФБР отслеживает все приходящие «наводки», включая призывы к вооруженным протестам и потенциальные угрозы.

Ранее возможные источники угрозы инаугурации Джо Байдена назвали сотрудники разведки США. Там предупредили, что прошедшие 6 января беспорядки в Капитолии станут «значительной движущей силой насилия для вооруженных групп ополченцев и расистов-экстремистов, которые нацелены на инаугурацию».

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.