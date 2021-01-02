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Ультраправые собрались проникнуть на митинг в поддержку Трампа «инкогнито»

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Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Члены американской ультраправой группировки «Гордые парни» собрались проникнуть на митинг в поддержку действующего президента Дональда Трампа «инкогнито». Об этом сообщает The Hill.

По данным американского издания, ультраправые намерены прийти на акции протеста, которые состоятся 6 января, во всем черном, чтобы их приняли за представителей движения «Антифа». Отмечается, что 6 января Конгресс США должен утвердить результаты голосования выборщиков.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп анонсировал протестный митинг своих сторонников 6 января. Где именно состоится митинг, глава государства пообещал объявить позднее. Трамп и прежде намекал на возможность протестной акции, но в этот раз президент объявил, что намерен предъявить множество доказательств фальсификации итогов выборов.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах».

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