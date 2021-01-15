Штурмовавший Капитолий в костюме викинга попросил Трампа о помиловании

Штурмовавший Капитолий в костюме викинга попросил американского президента Дональда Трампа о помиловании. Об этом пишет The New York Post.

Адвокат Аль Уоткинс, представляющий 33-летнего Джейкоба Ченсли (Jacob Chansley), попросил политика помиловать своего клиента до ухода с должности. При этом сам Ченсли обвиняет Трампа в том, что пошел на митинг: мужчина якобы всерьез воспринял «приглашение» политика.

«Ченсли серьезно отнесся к бесчисленным посланиям президента Трампа. Как и десятки миллионов других американцев, он впервые в жизни почувствовал, что его услышали», — рассказал Уоткинс.

Ченсли стал известен благодаря своей одежде, которую он носил во время беспорядков у Капитолия. Он надел меховую шляпу с рогами и раскрасил лицо цветами американского флага. После митинга Ченсли предъявили обвинения в хулиганстве, насильственном проникновении и незаконном нахождении в помещениях на территории Капитолия. По словам Уоткинса, его клиент вел себя «мирно и послушно» и, кроме того, был безоружен.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли.

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