Раскрыта личность избившего полицейского у Капитолия американца

Спецслужбы раскрыли личность американца, избившего полицейского флагштоком у здания Капитолия в Вашингтоне во время беспорядков. Им оказался житель штата Арканзас, сообщает телеканал KATV.

Нападавший Питер Фрэнсис Стагер (Peter Francis Stager) был идентифицирован ФБР после того, как видео с избиением были размещены в Twitter. На одном из роликов американец наносит множество ударов полицейскому стойкой с флагом США. Правоохранитель упал на землю, после чего его атаковали сторонники Трампа.

Стагера арестовали вечером в четверг, 14 января. На следующий день он предстанет перед судом. В бюро пока что не установили, прибыл ли мужчина в столицу вместе с организованной группой.

8 января стало известно, что полицейский, пострадавший при штурме Капитолия в Вашингтоне, умер.